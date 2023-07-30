США закупят для Украины терминалы Starlink, которые Маск не сможет отключать, когда вздумается - NYT

Скорее всего, терминалы будут закуплены для того, чтобы позволить Украине выполнять конфиденциальные задачи, не опасаясь, что связь будет прервана.

Министерство обороны США планирует закупить у SpaceX терминалы Starlink для Украины, которые основатель компании Илон Маск не сможет отключать по собственному желанию.

Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что в июне 2023 года глава Пентагона Ллойд Остин одобрил соглашение Минобороны США о покупке от 400 до 500 новых терминалов и услуг Starlink.

NYT утверждает, что согласно договору Пентагон получает контроль над настройками того, где работает интернет-сигнал Starlink на территории Украины, чтобы эти новые устройства могли реализовать ключевые возможности и определенные миссии.

Скорее всего, это было сделано для того, чтобы предоставить Украине специальные терминалы и услуги для выполнения конфиденциальных функций, не опасаясь, что связь будет прервана. Ведь раньше Маск позволял себе по собственному желанию отключать доступ к некоторым терминалам Starlink в Украине.

Издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что в конце 2022 года около 1300 терминалов Starlink, приобретенных через британского поставщика, перестали работать в Украине после того, как украинское правительство не смогло заплатить ежемесячную сумму в размере 2500 долларов за каждый.

Кроме того, уровень доступа к Starlink также менялся в зависимости от ситуации на фронте. В зависимости от того, как менялась линия разграничения, Маск использовал геозоны, чтобы ограничить доступность Starlink на передовой.

"Это вызвало проблемы. Когда осенью украинские войска попытались отбить такие города, как Херсон, в районах, контролируемых Россией, для связи им понадобился доступ к Интернету. Федоров и военные направили Маску и сотрудникам SpaceX письма с просьбой возобновить сервис в районах, где наступала армия", – говорится в статье NYT.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия пытается перекрыть доступ украинских войск в Интернет через спутниковую связь Starlink. Москва месяцами экспериментировала со своими системами радиоэлектронной борьбы "Тобол", пытаясь нарушить передачу данных Starlink в Украине.

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