США запретили Британии делиться разведданными с Украиной: подробности

Страну лишили возможности передавать развединформацию.
Соединенные Штаты Америки запретили Великобритании делиться разведывательными данными с Украиной. Это касается таких организаций, как Центр правительственной связи Великобритании, разведывательные агентства и разведывательные подразделения Министерства обороны.
Об этом стало известно изданию Daily Mail.
"Я ожидал, что Соединенные Штаты дадут указание своим союзникам прекратить делиться с Украиной разведывательными данными, полученными в США", — отметил эксперт по военной разведке Великобритании Фил Ингрем.
В США подчеркнули, что "жестко будут контролировать передачу своих разведданных в Украину через базирующиеся в Киеве агентства".
Ранее говорилось, что президент Украины Владимир Зеленский абсолютно конструктивно настроен на ведение переговоров с американской администрацией.
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