США запретили Британии делиться разведданными с Украиной: подробности

Соединенные Штаты Америки запретили Великобритании делиться разведывательными данными с Украиной. Это касается таких организаций, как Центр правительственной связи Великобритании, разведывательные агентства и разведывательные подразделения Министерства обороны.

Об этом стало известно изданию Daily Mail.

"Я ожидал, что Соединенные Штаты дадут указание своим союзникам прекратить делиться с Украиной разведывательными данными, полученными в США", — отметил эксперт по военной разведке Великобритании Фил Ингрем.

В США подчеркнули, что "жестко будут контролировать передачу своих разведданных в Украину через базирующиеся в Киеве агентства".

Ранее говорилось, что президент Украины Владимир Зеленский абсолютно конструктивно настроен на ведение переговоров с американской администрацией.

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