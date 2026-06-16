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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1261
Время на прочтение
2 мин

США жестко отреагировали на российский удар по Лавре: заявление

Америка приговорила русский удар по святыне в Киеве и призвала к окончанию войны.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
1 комментарий
Атака на Лавру.

Атака на Лавру. / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Атаки армии Российской Федерации против мирных жителей и христианских святынь — например Киево-Печерской лавры в столице 15 июня, неприемлемы.

Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис на странице посольства.

Американская дипломатка подчеркнула, что своими глазами увидела разрушение уникального исторического памятника в Киево-Печерской лавре.

«Атаки против мирных жителей и христианских святынь неприемлемы. Это ужасающее насилие должно прекратиться, а война должна закончиться», — говорится в заявлении.

Дэвис также вспомнила удары по жилым домам в Киеве и коварный удар агрессорки РФ по Харькову, унесшего жизни пятерых спасателей. Заметим, работники ГСЧС работали на месте прилета, когда оккупанты ударили по ним.

Атака на Лавру 15 июня — реакция

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести после удара РФ по Лавре озвучила единственное требование к УПЦ МП. В ведомстве подчеркнули, что представители должны выйти из состава русской церкви, которая «давно уже оправдывает зло, детоубийство и богохульство». Вселенским Патриархом Варфоломеем.

ЮНЕСКО осудило удар по Киево-Печерской лавре, которая является одним из важных духовных и культурных памятников Украины. Организация выразила готовность поддержать Киев в оценке нанесенного ущерба, а также для определения первоочередных мер по их сохранению и восстановлению.

В то же время представитель китайского МИД Линь Цзянь после атаки РФ на Лавру вновь заявил о поддержке мирных переговоров и призвал «все стороны» создать условия для политического урегулирования конфликта.

Комментарии (1)
Сортировать:
els2252
09:29, 2026.06.16
Ото дякуємо... помогло.
Дата публикации
Количество просмотров
1261
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