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США жестко отреагировали на российский удар по Лавре: заявление
Америка приговорила русский удар по святыне в Киеве и призвала к окончанию войны.
Атаки армии Российской Федерации против мирных жителей и христианских святынь — например Киево-Печерской лавры в столице 15 июня, неприемлемы.
Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис на странице посольства.
Американская дипломатка подчеркнула, что своими глазами увидела разрушение уникального исторического памятника в Киево-Печерской лавре.
«Атаки против мирных жителей и христианских святынь неприемлемы. Это ужасающее насилие должно прекратиться, а война должна закончиться», — говорится в заявлении.
Дэвис также вспомнила удары по жилым домам в Киеве и коварный удар агрессорки РФ по Харькову, унесшего жизни пятерых спасателей. Заметим, работники ГСЧС работали на месте прилета, когда оккупанты ударили по ним.
Атака на Лавру 15 июня — реакция
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести после удара РФ по Лавре озвучила единственное требование к УПЦ МП. В ведомстве подчеркнули, что представители должны выйти из состава русской церкви, которая «давно уже оправдывает зло, детоубийство и богохульство». Вселенским Патриархом Варфоломеем.
ЮНЕСКО осудило удар по Киево-Печерской лавре, которая является одним из важных духовных и культурных памятников Украины. Организация выразила готовность поддержать Киев в оценке нанесенного ущерба, а также для определения первоочередных мер по их сохранению и восстановлению.
В то же время представитель китайского МИД Линь Цзянь после атаки РФ на Лавру вновь заявил о поддержке мирных переговоров и призвал «все стороны» создать условия для политического урегулирования конфликта.