Украина
9
1 мин

ССО отработали по логистике РФ на Курщине: какие потери врага

Подразделения сил специальных операций эффективно отработали по вражеским составам и не только на Курщине.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Российские солдаты и техника

Российские солдаты и техника / © Associated Press

В ночь на 18 сентября 2025 года украинские бойцы нанесли удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ. Он базируется в Курской области.

Об этом сообщают Силы Специальных Операций ВС Украины.

Какие потери РФ

Как стало известно, в результате удара было поражено:

  • базу хранения материальных средств;

  • склады с боеприпасами;

  • место скрытого размещения вооружений и военной техники.

В ССО отметили, что 810 бригада морской пехоты дислоцируется в оккупированном Севастополе. Военные активно участвуют в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении. Кроме того, личный состав этой бригады армии РФ причастен к совершению военных преступлений, в частности, казни украинских военнопленных.

Напомним, по состоянию на 19 сентября армия РФ потеряла 1099530 бойцов. За последние сутки ВСУ обезвредили еще 1150 вражеских военных.

Общие потери в технике составили:

  • танков — 11191 (+0),

  • боевых бронированных машин — 23278 (+1),

  • артиллерийских систем — (+17),

  • РСЗО — 1492 (+1),

  • средств ПВО — 1218 (+1),

  • самолетов — 422 (+0),

  • вертолетов — 341 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 60680 (+211),

  • крылатых ракет — 3718 (+0),

  • кораблей/катеров — 28 (+0),

  • подводных лодок — 1 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 62044 (+44),

  • специальной техники — 3968 (+3).

9
