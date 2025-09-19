ССО отработали по логистике РФ на Курщине: какие потери врага

Российские солдаты и техника / © Associated Press

В ночь на 18 сентября 2025 года украинские бойцы нанесли удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ. Он базируется в Курской области.

Об этом сообщают Силы Специальных Операций ВС Украины.

Какие потери РФ

Как стало известно, в результате удара было поражено:

базу хранения материальных средств;

склады с боеприпасами;

место скрытого размещения вооружений и военной техники.

В ССО отметили, что 810 бригада морской пехоты дислоцируется в оккупированном Севастополе. Военные активно участвуют в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении. Кроме того, личный состав этой бригады армии РФ причастен к совершению военных преступлений, в частности, казни украинских военнопленных.

Напомним, по состоянию на 19 сентября армия РФ потеряла 1099530 бойцов. За последние сутки ВСУ обезвредили еще 1150 вражеских военных.

