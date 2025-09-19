- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 9
- Время на прочтение
- 1 мин
ССО отработали по логистике РФ на Курщине: какие потери врага
Подразделения сил специальных операций эффективно отработали по вражеским составам и не только на Курщине.
В ночь на 18 сентября 2025 года украинские бойцы нанесли удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ. Он базируется в Курской области.
Об этом сообщают Силы Специальных Операций ВС Украины.
Какие потери РФ
Как стало известно, в результате удара было поражено:
базу хранения материальных средств;
склады с боеприпасами;
место скрытого размещения вооружений и военной техники.
В ССО отметили, что 810 бригада морской пехоты дислоцируется в оккупированном Севастополе. Военные активно участвуют в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении. Кроме того, личный состав этой бригады армии РФ причастен к совершению военных преступлений, в частности, казни украинских военнопленных.
Напомним, по состоянию на 19 сентября армия РФ потеряла 1099530 бойцов. За последние сутки ВСУ обезвредили еще 1150 вражеских военных.
Общие потери в технике составили:
танков — 11191 (+0),
боевых бронированных машин — 23278 (+1),
артиллерийских систем — (+17),
РСЗО — 1492 (+1),
средств ПВО — 1218 (+1),
самолетов — 422 (+0),
вертолетов — 341 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 60680 (+211),
крылатых ракет — 3718 (+0),
кораблей/катеров — 28 (+0),
подводных лодок — 1 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 62044 (+44),
специальной техники — 3968 (+3).