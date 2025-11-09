- Дата публикации
ССО показали уничтожение русских пехотинцев под Покровском
В результате слаженных действий украинских бойцов армия РФ терпит потери в районе Покровска.
ССО продолжают эффективно уничтожать вражеских пехотинцев под Покровском. Экипажи дронов делают сбросы и направляют «птички» на российских военных, которые малыми группами проникают в город.
Об этом сообщает 144-й Центр сил специальных операций.
Как отмечается, операторы FPV-дронов и тяжелых бомберов 144 центра ССО активно отрабатывают по российским пехотинцам на подступах к городу Покровска.
"Благодаря слаженной работе экипажи дронов делают сбросы и направляют "птички" на российских военных, которые малыми группами просачиваются в город как в дневное, так и в ночное время суток", - говорится в сообщении.
Добавляется, что это значительная помощь украинским воинам, отражающим атаки врага на земле.
Ранее в Группировке войск «Восток» отчитались о ситуации в Покровске.
«Силы обороны Украины работают непосредственно в городе, выявляют и ликвидируют врага. Наши штурмовые группы зачищают от окупантов дом за домом», — говорится в сообщении.