ССО показали уничтожение русских пехотинцев под Покровском

Покровск / © Associated Press

ССО продолжают эффективно уничтожать вражеских пехотинцев под Покровском. Экипажи дронов делают сбросы и направляют «птички» на российских военных, которые малыми группами проникают в город.

Об этом сообщает 144-й Центр сил специальных операций.

ССО показали уничтожение вражеских пехотинцев под Покровском

Как отмечается, операторы FPV-дронов и тяжелых бомберов 144 центра ССО активно отрабатывают по российским пехотинцам на подступах к городу Покровска.

"Благодаря слаженной работе экипажи дронов делают сбросы и направляют "птички" на российских военных, которые малыми группами просачиваются в город как в дневное, так и в ночное время суток", - говорится в сообщении.

Добавляется, что это значительная помощь украинским воинам, отражающим атаки врага на земле.

Ранее в Группировке войск «Восток» отчитались о ситуации в Покровске.

«Силы обороны Украины работают непосредственно в городе, выявляют и ликвидируют врага. Наши штурмовые группы зачищают от окупантов дом за домом», — говорится в сообщении.