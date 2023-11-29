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ССО поразили командно-штабную машину армии РФ с помощью HIMARS – мощное видео

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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ССО поразили командно-штабную машину армии РФ с помощью HIMARS – мощное видео

HIMARS поразила вражескую КМШ / Фото: Силы специальных операций ВСУ

Российские оккупанты в очередной раз понесли потери.

Бойцы ССО на Юге скорректировали огонь HIMARS по вражеской командно-штабной машине. Она полностью уничтожена.

Об этом сообщают Силы специальных сделок.

ССО поразили вражескую технику с помощью HIMARS

ССО поразили вражескую технику с помощью HIMARS

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Как отмечается в сообщении, операторы 73 морского центра ССО во время разведывательных действий на Южном направлении обнаружили командно-штабную машину противника. Эту технику противник использовал для управления своими подразделениями Экипаж БпАК оперативно отреагировал на находку2, скорректировав по цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.

"В результате точного удара враждебная КШМ не подлежит восстановлению, то есть уничтожена полностью", — отмечают в ССО.

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Ранее силы ССО накрыли кафиров ракетами HIMARS, когда те пытались запустить дрон.

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Дата публикации
Просмотры
250
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