ССО уничтожили склад боеприпасов и "Град" россиян (видео)

Россияне продолжают терять свою технику в Украине.

Так, в оккупированном Донецке ССО уничтожили склад боеприпасов врага. В металлолом превратился и "Град" захватчиков.

Об этом сообщило Командование сил специальных операций.

Подробности

Как отмечают в сообщении, в ходе разведывательных действий на Донецком направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили вражеский состав боеприпасов и установили местонахождение БМ-21 "Град".

"Экипаж спецназначенцев с помощью ударного БпАК нанес по целям огневого поражения. В результате удара состав БК и "Град" уничтожен полностью", — рассказали спецназовцы.

Ранее в Херсонской области украинские бойцы ликвидировали очередной зенитно-ракетный комплекс "Бук" российских оккупантов. По нему отработал HIMARS.

Читайте также: