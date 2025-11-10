ТСН в социальных сетях

Украина
95
1 мин

ССО в третий раз поразили нефтебазу "Гвардейская" в Крыму

Благодаря слаженной работе бойцов ССО в Крыму поражена нефтебаза «Гвардейская».

Катерина Сердюк
ССО

ССО / © mil.gov.ua

В ночь на 10 ноября ССО в третий раз поразили нефтебазу «Гвардейская» в оккупированном Крыму. Беспилотники попали в насосную станцию.

Об этом сообщают Силы Специальных Операций.

Детали операции

Объект ФХКУ «Гвардейский» расположен в н.п. Карьерное, Сакский район, ТОТ Крым, Украина.

«Беспилотники ССО попали в насосную станцию на территории нефтебазы», — говорится в сообщении.

Нефтебаза является крайне важным элементом топливно-логистической системы оккупационных властей в Крыму. Армии РФ объект нужен для обеспечения военных объектов и транспорта окупантов.

Ранее ССО поразили технику РФ в Курщине. Враг понес потери.

Так, в ночь на 4 октября подразделение Сил специальных операций и повстанческого движения «Черная Искра» поразили транспортно-заряжающую машину для ОТРК «Искандер». Это произошло вблизи села Овсянниково, Курская область РФ. Как известно, техника использовалась для перевозки, зарядки и подготовки ракет для атак по Украине.

Кроме того, под удар попала РЛС 1Л122 «Гармонь» вблизи села Нижний Реутец.

