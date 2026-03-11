ССО выжгли «глаза» российской ПВО в Крыму: появилось эффектное видео удара

Удар ССО / © andrewrostov.livejournal.com

Реклама

Подразделения ССО ударили по нескольким объектам РФ на оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей, а также Крыму. В результате операции уничтожены состав ракетно-артиллерийского вооружения, радиолокационная станция, состав разведывательных беспилотников и состав материально-технического обеспечения.

Об этом сообщили в ССО .

Результативные удары были нанесены:

Реклама

по арсеналу РФ в районе Широкой Балки на временно оккупированной территории Донецкой области. Там уничтожен состав ракетно-артиллерийского вооружения. После удара на объекте идет детонация боеприпасов.

по радиолокационной станции 64Н6Е в оккупированном Севастополе, которая вместе с антенной выполняла функцию «глаз» для российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400, обеспечивая обнаружение воздушных целей;

по составу разведывательных беспилотников в Новозлатополе и составе материально-технического обеспечения оккупационных войск в Марьяновке Запорожской области.

В ССО отметили, что удары Middle-strike – это операции средней дальности, позволяющие поражать цели в глубине территории противника на расстоянии до нескольких сотен километров.

По данным военных, в подготовке атак помогали участники Движения сопротивления на временно оккупированных территориях.

В Силах спецопераций отмечают, что уничтожение арсеналов, элементов систем противовоздушной обороны и складов материально-технического обеспечения существенно ослабляет как наступательные, так и оборонные возможности российских войск.

«ССО будут продолжать асимметричные действия для стратегического упадка врага в ведение войны против Украины», — отметили в ведомстве.

Реклама

Ранее спецназначители 73-го морского центра ССО провели одну из самых дерзких операций войны под названием «Цитадель». Так, бойцы захватили секретное оборудование РФ и взорвали технический узел , корректировавший удары «Шахедов» по югу Украины.