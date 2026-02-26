ССО заманили россиян во "капкан" прямо во вражеском тылу: кадры уникальной операции (видео)

ССО / © mil.gov.ua

ССО взорвали русских военных прямо в тылу врага. Армия РФ понесла потери.

Об этом сообщают Силы специальных сделок.

Как отмечается, задание выполнило одно из подразделений Сил специальных операций на Северо-Слобожанском направлении. Сначала аэроразведка обнаружила вражеский маршрут с точками накопления.

«Согласно „METT-TC“ было принято решение, что проведение классической засады составляет повышенный риск для группы специального назначения. В то же время операторы ССО инфильтрировались во вражеский тыл, заложили взрывчатку в местах накопления и безопасно эксфильтрировались», — говорится в сообщении.

Благодаря слаженным действиям разведчиков был уничтожен враг и перерезан маршрут утечки на этом участке фронта.

Наступление ВСУ - последние новости

Украинские спецподразделения перешли в наступление на Запорожском направлении и уничтожили значительное количество россиян вблизи Степногорска. Из-за проблем связи у российских войск ухудшилась координация, что способствовало успехам украинских разведчиков и наступательных действий. В Генштабе сообщают, что украинские бойцы уничтожали вражеские штабы, склады вооружения и ремонтные базы на разных участках фронта, включая Донбасс и Запорожье.

Известно, что на границе Днепропетровской и Запорожской областей штурмовые подразделения ВСУ провели контратакующие действия , отвергнув войска РФ с занимаемых позиций. Основные боевые столкновения происходили вблизи населенных пунктов Терново и Калиновское. Благодаря этим действиям Силы обороны укрепили позиции и продолжают давление на врага.