Пистолет / © Pexels

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Вечером 21 ноября в центре Ивано-Франковска произошла стрельба. У одного из кафе на пешеходной части улицы Независимости, известной как «стометровка», между тремя мужчинами возник конфликт, во время которого раздался выстрел. В результате инцидента 34-летний местный житель получил ранение ноги.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

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Стрельба в центре Ивано-Франковска: что известно о конфликте

По предварительным данным, мужчины выясняли отношения вблизи кафе, когда один из них применил оружие. Выстрел ранил 34-летнего местного жителя.

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На месте происшествия правоохранители изъяли оружие, которое, по предварительной информации, может быть травматическим. Теперь ее происхождение и тип устанавливают. Следователи также выясняют, что стало причиной конфликта и при каких обстоятельствах один из мужчин открыл огонь.

«На месте обнаружили оружие, предварительно — травматическое», — отметили в полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Правовую квалификацию события определят после завершения необходимых следственных действий.

Сколько пострадавших в результате стрельбы на «стометровке»

В результате конфликта травмы получили двое мужчин. 34-летний местный житель с ранением ноги был госпитализирован. Информации о тяжести его состояния пока нет.

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Еще один участник конфликта — 27-летний мужчина — получил повреждение лица. Его доставили в полицию для выяснения обстоятельств происшествия.

Напомним, подобный случай стрельбы недавно произошел и в Одессе. В ночь на 15 ноября у торгового центра в Приморском районе города конфликт между двумя компаниями перерос в драку со стрельбой из травматического пистолета и применением ножа. В результате инцидента травмировались шесть человек, среди них — несовершеннолетний.

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