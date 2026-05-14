- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 518
- Время на прочтение
- 1 мин
Подросток устроил поножовщину прямо в школе в Кропивницком: первые подробности
В одной из школ Кропивницкого произошла стычка между учениками 9 класса, которая завершилась поножовщиной.
В Кропивницком в одной из школ произошел инцидент с участием учеников 9 класса. Во время конфликта один из подростков нанес ножевые ранения другому школьнику. Сейчас пострадавший находится в больнице.
Об этом сообщили в полиции Кировоградской области.
По предварительной информации правоохранителей, происшествие произошло перед началом урока в классе, когда учителя там еще не было. Между двумя девятиклассниками возникла ссора, во время которой один из учеников ранил другого ножом.
«Пострадавшего оперативно госпитализировали медики. Сейчас он находится в больнице, врачи оказывают ему помощь. На месте работает следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и психологи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас правоохранители выясняют все детали инцидента, а также определяют правовую квалификацию происшествия.
Напомним, в апреле в Тернополе спор между двумя несовершеннолетними девушками перерос в конфликт, в результате которого одна из них получила многочисленные ножевые ранения.