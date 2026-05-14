ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
518
Время на прочтение
1 мин

Подросток устроил поножовщину прямо в школе в Кропивницком: первые подробности

В одной из школ Кропивницкого произошла стычка между учениками 9 класса, которая завершилась поножовщиной.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Комментарии
В школе Кропивницкого девятиклассник ранил ножом одноклассника в школе Кропивницкого

В школе Кропивницкого девятиклассник ранил ножом одноклассника в школе Кропивницкого / © Национальная полиция Кировоградской области

В Кропивницком в одной из школ произошел инцидент с участием учеников 9 класса. Во время конфликта один из подростков нанес ножевые ранения другому школьнику. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Об этом сообщили в полиции Кировоградской области.

По предварительной информации правоохранителей, происшествие произошло перед началом урока в классе, когда учителя там еще не было. Между двумя девятиклассниками возникла ссора, во время которой один из учеников ранил другого ножом.

«Пострадавшего оперативно госпитализировали медики. Сейчас он находится в больнице, врачи оказывают ему помощь. На месте работает следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и психологи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас правоохранители выясняют все детали инцидента, а также определяют правовую квалификацию происшествия.

В школе Кропивницкого девятиклассник ранил ножом одноклассника / © Национальная полиция Кировоградской области

В школе Кропивницкого девятиклассник ранил ножом одноклассника / © Национальная полиция Кировоградской области

Напомним, в апреле в Тернополе спор между двумя несовершеннолетними девушками перерос в конфликт, в результате которого одна из них получила многочисленные ножевые ранения.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
518
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie