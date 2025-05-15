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Ссора в Овальном кабинете: что Зеленский сказал жене после перепалки с Трампом
Первая леди считает, что президенту Зеленскому было тяжело сдерживать эмоции во время спора с Трампом, но он мужественно выдержал этот вызов.
Ссора с американским лидером Дональдом Трампом в Овальном кабинете была для президента Украины Владимира Зеленского сложным эмоциональным вызовом, который он мужественно выдержал.
Об этом рассказала первая леди Украины Елена Зеленская в интервью журналистке ТСН Маричке Падалко на YouTube-канале.
Первая леди считает, что ей повезло, потому что когда скандал в Овальном кабинете транслировали вживую, она была «чем-то занята», так что узнала все уже из новостей вместе с реакциями журналистов и аналитиков.
«[Смотрела — ред.] дома. И мне повезло, что я смотрела уже рефлексии, кстати, на канале „1+1“… потому что такое напряжение было тяжело выдержать. Потом я уже быстро просмотрела, что было, и мне было интересно, что об этом думают другие. И меня порадовало, слава Богу, что реакция была такая же, как у меня», — поделилась Зеленская.
Она рассказала, что тогда ее наполняло сочувствие и желание поддержать президента, потому что осознавала, что ему было очень сложно выдержать такое напряжение.
«Я знаю его характер, потому понимала, насколько он держится. И это было мужественно, и он все выдержал», — сказала первая леди.
Затем она позвонила мужу, чтобы поддержать и узнать, как он.
«Я просто спрашивала, что там, как. Он говорит, "нормально, все нормально. Мы работаем. Все, пока". Ну, он стойкий. Я не думаю, что ему это было приятно и не сложно. А ведь это был для него вызов эмоциональный, тяжелый. Однако все нормально», – рассказала Елена Зеленская.
На вопрос, была ли реакция президента предсказуемой, первая леди ответила, что он ее не удивил и был самим собой.
«Это был Владимир Зеленский, хотя все было вне дипломатического протокола. То есть, это было вообще не так, как всегда это бывает. Однако у него такая ответственность и было ясно, что он не сможет просто сбросить с себя это напряжение и выйти», — добавила Елена Зеленская.
Напомним, спор Трампа и Зеленского разоблачил пределы возможностей союзников Америки в попытках повлиять на намерения Трампа быстро покончить с российским вторжением в Украину.