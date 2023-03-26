Ссорились из-за наследства: в Полтавской области мужчина застрелил пасынка

Злоумышленник пытался уйти от ответственности за убийство.

В Полтавской области 67-летний мужчина убил пасынка. Чтобы скрыть преступление, он решил избавиться от тела.

Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской областной прокуратуры.

"Из-за постоянных конфликтов, в частности из-за наследства, мужчина из охотничьего гладкоствольного ружья застрелил 46-летнего пасынка. С целью сокрытия преступления ночью он тележкой вывез тело на помойку, личные вещи потерпевшего выбросил в пруд, а вернувшись домой, убрал в доме и даже оторвал от стены запачканный кровью кусок обои", — говорится в сообщении ведомства.

Лубенским горрайонным судом мужчина лишен свободы на 10 лет.

Ранее стало известно, что в Хмельницкой области мужчина перерезал горло военной медсестре.

Извращенец-убийца в Черновцах махал половым органом перед учениками, а затем застрелил полицейскую

Читайте также: