Ссорились из-за наследства: в Полтавской области мужчина застрелил пасынка

Злоумышленник пытался уйти от ответственности за убийство.
В Полтавской области 67-летний мужчина убил пасынка. Чтобы скрыть преступление, он решил избавиться от тела.
Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской областной прокуратуры.
"Из-за постоянных конфликтов, в частности из-за наследства, мужчина из охотничьего гладкоствольного ружья застрелил 46-летнего пасынка. С целью сокрытия преступления ночью он тележкой вывез тело на помойку, личные вещи потерпевшего выбросил в пруд, а вернувшись домой, убрал в доме и даже оторвал от стены запачканный кровью кусок обои", — говорится в сообщении ведомства.
Лубенским горрайонным судом мужчина лишен свободы на 10 лет.
Ранее стало известно, что в Хмельницкой области мужчина перерезал горло военной медсестре.
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