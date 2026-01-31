Сколько будет длится восстановление энергосистемы: нардеп ответил

Отключение света / © Associated Press

Для стабилизации энергосистемы и восстановления полной генерации атомных электростанций энергетикам нужно от 24 до 36 часов.

Об этом заявил народный депутат от фракции «Слуга народа», член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк в эфире КИЕВ24.

«По информации, которая у меня есть, нужны сутки в среднем для того, чтобы разогнать блоки. Где-то полтора суток нужно в Хмельницкой области и сутки нужны на юге Украины», — отметил нардеп.

По его словам, восстановление электроснабжения будет происходить с длительными графиками отключений и возможным переходом на аварийные графики. Он отметил, что после подачи электроэнергии возрастет нагрузка на систему из-за запуска метро, общественного транспорта и бытовых электроприборов.

«Дай Бог, чтобы за два часа оно появилось у всех горожан и в Киеве, и в других городах Украины. Но по прогнозам самих энергетиков, не чиновников Минэнерго, а самих энергетиков, им нужно от 24 до 36 часов времени для того, чтобы стабилизировать энергосистему и восстановить полную генерацию атомных электростанций как на юге, так и на Хмельнитчине, так и на Ровенщине.

Что известно о блэкауте в Украине

31 января в Украине произошла аварийная ситуация в энергосистеме. Президент Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклады министра энергетики Дениса Шмыгаля и первого вице-премьер-министра Юлии Свириденко о причинах инцидента.

По словам главы государства, в энергосистеме есть все необходимые ресурсы, продолжаются восстановительные работы, главная задача — стабилизировать ситуацию в ближайшее время.

Министр энергетики Денис Шмыгаль пояснил, что аварийные отключения произошли из-за технологического нарушения: в 10:42 одновременно выключились линия 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линия 750 кВ между западными и центральными регионами Украины. Это привело к каскадному отключению и срабатыванию автоматических защит на подстанциях, а также к разгрузке блоков АЭС.

Шмыгаль заявил, что в Киеве, Киевской, Житомирской и Харьковской областях применили специальные графики аварийных отключений. Аварийные ограничения также действуют в ряде других регионов Украины.

В столице из-за потери внешнего питания временно остановили движение метро. В «Киевводоканале» сообщили об отсутствии водоснабжения во всех районах Киева.

В то же время глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергобезопасности Виктория Гриб заявила, что о классическом полном блэкауте в Украине сейчас речь не идет.

В Министерство энергетики Украины сообщили, что электроснабжение должны восстановить в течение нескольких часов.