Стабильно тяжелая ситуация вблизи Бахмута и Торецка: ситуация в прифронтовых регионах Украины по состоянию на 28 ноября

Больше обстрелов со стороны оккупантов подвергаются населенные пункты в Донецкой области.

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Одесской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Тернопольской областях, Полтавщине, Винницкой области, Черкасской, Сумской, Черниговской и Житомирской. Наиболее беспокойно было в районе Бахмута.

О ситуации в прифронтовых регионах сообщают местные военные администрации.

Сумщина : вчера, 27 ноября, в течение дня враг обстрелял одно из сел Эсманьской громады. По приграничью россияне открывали огонь из ствольной артиллерии. Без разрушений.

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Черниговская область : за минувшие сутки — 3 обстрела из минометов по Новгород-Северскому району. Без потерь и разрушений.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Железнодорожное, Дорожнянка, Гуляйполе, Малые Щербаки, Ольговское, Малая Токмачка, Красное, Волшебное, Белогорье. Поступило 18 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими России. Подробная информация о последствиях уточняется.

В Днепропетровской области от вражеских обстрелов снова страдала Никопольщина — россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Красногригорьевскую, Марганецкую и Покровскую громады. Люди невредимы. Детали атак уточняются.

Харьковщина: по области россияне с ракет и артиллерии наносили удары по Купянскому, Чугуевскому и Харьковскому районам. Есть попадание в частные домовладения, учебное заведение в Купянском районе. Около полуночи в с. Безмятежное в результате ракетных обстрелов ЗРК С-300 взрывной волной повредило здание лицея. Обошлось без пострадавших. Минная опасность в области остается высокой. Вчера, 27 ноября, 2 мужчины пострадали в результате взрыва боеприпасов: 56-летнего и 62-летнего мужчин госпитализировали.

Луганщина : на Лиманском направлении враг совершил обстрелы со всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка. В Старобельском районе оккупанты усилили рейды, сопровождающиеся обысками, арестами, изъятием понравившихся вещей. Как сообщают местные жители, забирают электроинструменты, генераторы, мелкую и обширную технику, телефоны, деньги и драгоценности.

Донетчина: ночью — обстрелы позиций в районе населенных пунктов Очеретинской, Авдеевской, Марьинской громад. Стабильно тяжелая ситуация вблизи Бахмута и Торецкая. Постоянные артобстрелы. Враг сосредоточил усилия на продвижении в направлении Курдюмовки и Клещиевки. В результате боевых действий область частично без воды и электричества. За сутки в Донецкой области: 2 погибших, 4 раненых мирных жителей.

Николаевская: вчера, 27 ноября, враг наносил удары по акватерритории Очаковской громады, а также осуществил артиллерийский обстрел береговой линии Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: российские оккупационные войска после ухода с правого берега Днепра продолжают наносить удары по Херсону и области. Целенаправленно избивают по жилищной инфраструктуре и домам мирных жителей. На сегодняшний день в Херсоне электроснабжение восстановлено для 17% бытовых потребителей. В области продолжают круглосуточно работать бригады скорой помощи. В Херсонскую областную клиническую больницу доставили из Германии оборудование для реанимационного отделения. В настоящее время в области восстановлено 62 базовые и 3 передвижных станции мобильной связи. В область поступает гуманитарная помощь.

Напомним, что российские оккупанты способны наносить новые удары по энергетической системе Украины еженедельно. По словам спикера командования воздушных сил Юрия Игната, у РФ богатый потенциал ракет и беспилотников для нанесения новых ударов по Украине, однако высокоточных ракет, которыми оккупанты поражают энергосистему, не так уж много.

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