Stadler построит завод в Украине: подписан меморандум при участии Зеленского

Stadler построит завод в Украине: подписан меморандум при участии Зеленского

В присутствии президента Украины Владимира Зеленского подписан меморандум между Министерством инфраструктуры Украины, АО "Укрзализныця" и Stadler CIS AG, Stadler Rail AG (Швейцарія) и Швейцарским агентством по страхованию экспортных рисков SERV.

Он дает старт экспортному финансированию Швейцарской конфедерации в развитие железнодорожного транспорта в Украине в объеме 500 млн евро.

Меморандум определяет основы сотрудничества и механизм совместной работы сторон по вопросам развития железнодорожного транспорта Украины. Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

"Я очень рад, что сегодня подписывается этот важный меморандум. Он является чудесным сигналом гражданам наших стран про то, как мы сотрудничаем", — отметил президент Зеленский на встрече с главой совета директоров швейцарского производителя подвижного состава Stadler Rail AG Петером Шпулером и исполнительным директором Stadler CIS AG Александром Люфтом в Офисе президента.

Александр Люфт подчеркнул, что это первая швейцарская инвестиция в развитие железнодорожного транспорта в Украине и, в частности, обновление парка поездов, которая привлечена на государственном уровне.

Меморандум предусматривает локализацию производства поездов Stadler для нужд УЗ на территории Украины. Для этого компания построит в Украине новый завод.

Глава государства напомнил, что в рамках программы "Большая стройка" запускается проект City Express для развития пригородного железнодорожного сообщения.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, в рамках сотрудничества со Stadler запланировано закупить 30 пригородных электропоездов производства этой компании для Киева, еще 30 будут распределены между Харьковом и Днепром.

Кроме того, в меморандуме говорится о 20 новых региональных электропоездов и 10 электропоездов дальнего следования производства Stadler для обновления подвижного состава "Укрзализныци".

Недавно у Владимира Зеленского сообщили о планах поставок на УЗ 130 электровозов производства французской компании Alstom в рамках программы "Большая стройка".

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