"Стает горячо": российские оккупанты понемногу бегут из Пологов в сторону Мариуполя, вывозя имущество из больницы

В Запорожье российские оккупанты понемногу бегут из города Пологи.
В Запорожье российские оккупанты принялись вывозить имущество из медучреждений города Пологи в Мариуполь.
Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Оккупантам на Запорожском направлении становится слишком горячо. Рашисты решили передислоцировать больницу из временно оккупированных Пологов в Мариуполь. Жители сообщают, что из местной больницы вывозят все, что уцелело. А вблизи Пологов слышны автоматные и пулеметные очереди. Слава ВСУ! Ждем ВСУ!" – написал Федоров.
Напомним, что сегодня, 30 ноября, российские окупаемые предварительно ракетами С300 обстреляли Запорожскую область. В результате поврежден газораспределительный пункт. Жители остались без газа.
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