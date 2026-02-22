Стал хозяином конюшни: на Волыни спасли аиста, а он остался зимовать среди лошадей (фото)

Аист / © Pexels

На Волыни, в селе Вишни Подгайцевской громады, в центре иппотерапии поселился необычный житель — аист, который провел почти всю зиму среди восьми лошадей.

Об этом говорится в репортаже «Суспільного Луцьк».

Птица поселилась здесь еще в прошлом ноябре и уже стала настоящей «звездой» конюшни, даже борясь за внимание с местным котом.

Аист остался зимовать среди лошадей на Волыни / © Суспільне

Волынянка Анастасия Касарда, занимающаяся конкурами в центре иппотерапии, рассказала, что птицу привезли ослабленной. Чтобы он восстановил силы и окреп, пришлось около месяца кормить его специальной смесью — сначала аист отказывался брать еду.

Сестра Анастасии, Ольга, отметила: «Он стал уверенным и даже немного наглым. Летает над конями, не прячется по углам. Сначала лошади немного пугались, но теперь привыкли и прекрасно сосуществуют с ним».

Дважды в день уход за аистом осуществляет руководитель центра Владимир Маруняк. Птица предпочитает куриные сердечки и печени. За завтрак и ужин он часто борется за внимание работников с котом Мейсоном, который после появления аиста потерял привычное первенство в конюшне.

Благодаря своему характеру и непринуждённому поведению аист уже стал любимцем персонала и посетителей центра.

Добавим, что в Украине 23 марта отмечают День аиста и празднуют возвращение птиц.