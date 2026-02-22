- Дата публикации
Стал хозяином конюшни: на Волыни спасли аиста, а он остался зимовать среди лошадей (фото)
На Волыни аист провел зиму в центре иппотерапии среди восьми лошадей. Птица освоила конюшню и даже борется за внимание с котом Мэйсоном.
На Волыни, в селе Вишни Подгайцевской громады, в центре иппотерапии поселился необычный житель — аист, который провел почти всю зиму среди восьми лошадей.
Об этом говорится в репортаже «Суспільного Луцьк».
Птица поселилась здесь еще в прошлом ноябре и уже стала настоящей «звездой» конюшни, даже борясь за внимание с местным котом.
Волынянка Анастасия Касарда, занимающаяся конкурами в центре иппотерапии, рассказала, что птицу привезли ослабленной. Чтобы он восстановил силы и окреп, пришлось около месяца кормить его специальной смесью — сначала аист отказывался брать еду.
Сестра Анастасии, Ольга, отметила: «Он стал уверенным и даже немного наглым. Летает над конями, не прячется по углам. Сначала лошади немного пугались, но теперь привыкли и прекрасно сосуществуют с ним».
Дважды в день уход за аистом осуществляет руководитель центра Владимир Маруняк. Птица предпочитает куриные сердечки и печени. За завтрак и ужин он часто борется за внимание работников с котом Мейсоном, который после появления аиста потерял привычное первенство в конюшне.
Благодаря своему характеру и непринуждённому поведению аист уже стал любимцем персонала и посетителей центра.
