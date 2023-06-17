Россия потребовала от Украины "оптимизировать сотрудников оборонки", а не защищать свою территорию.

Российские пропагандистские ресурсы опубликовали список требований Кремля к Украине, которые были озвучены на проходивших в марте 2022 года в Стамбуле переговорах после начала полномасштабного вторжения в Украину российских агрессоров.

Среди требований российских захватчиков было сокращение украинской армии в рамках так называемой "демилитаризации".

Согласно документу, российские оккупанты требовали от Украины существенно сократить Вооруженные силы Украины. В частности, Россия требовала сократить численность военной техники и личного состава. В документе указывалось, что страна, в которую вторглись российские агрессоры, должна оптимизировать сотрудников оборонки, а не защищать свою территорию.

В списке, опубликованном пропагандистами, указывается, что Россия требовала от Украины уменьшить количество танков до 342 единиц вместо 800, на чем настаивал Киев. Также Москва требовала сократить численность бойцов нацгвардии с 50 тысяч человек до 15 0000 человек.

Список требований России на переговорах в марте 2022 года

Кроме того, Кремль хотел, чтобы Киев сократил численность артиллерийских орудий до 519 единиц, когда Украина настаивала на 1900 году.

Напомним, ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что российский диктатор Владимир Путин ежедневно "уничтожает" дивизионы Patriot, равно как и спикер Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, мы еще информировали, что африканские лидеры представят свой "мирный план" по окончании российской агрессии против Украины.

Читайте также: