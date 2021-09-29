"Стал на колени и попытался расставить мне ноги": в СВ-купе поезда "Киев-Львов" пассажир пытался изнасиловать женщину

Среди ночи попутчик взыскал с женщины одеяло и пытался изнасиловать.

В поезде сообщением "Киев Пассажирский — Львов" пассажир СВ-купе пытался изнасиловать свою попутчицу.

Об этом сама женщина рассказала в соцсети.

По словам пассажира Надежды Кушнир, она ехала в одном купе с незнакомым мужчиной. Сначала он рассказывал ей о жене и детях, дальше начал говорить какие-то глупости, потом разделся и показывал "отсутствие у себя пупка".

"Я не знаю, почему я тогда не ушла из этого СВ, а просто сказала, что я не хочу и не буду. Далее он не затыкался, но не трогал меня, и только рассказывал, какая я дрянь и что у меня в жизни ни *** не получится. Я развернулась к стенке, он закрыл дверь, стащил с меня одеяло, сам встал на колени и пытался расставить мне ноги и лез целоваться и целовать", — рассказывает пассажирка Надежда Кушнир.

Женщина громко закричала, а пока мужчина растерялся, схватила свои вещи и побежала к проводнице. Работница поезда переселила ее к мужчине, который выкупил купе СВ для одного себя.

"Честно говоря, меня до сих пор трясет и тошнит, и я всю ночь не могла даже пошевелиться, боялась выйти из купе. Хорошо, что меня забрали с поезда и довезли домой и я жива-здорова", — говорит Надежда.

В "Укрзалізниці" на ночное происшествие пассажирки отреагировали.

"У меня просьба дать детали поездки (рейс, дата, вагон, место), чтобы мы со своей стороны тоже провели разбор и проанализировали действия поездной бригады. Проводник, к сожалению, не может точно знать того, что происходит за закрытыми дверями купе, но в случае жалобы на домогательства он должен вызывать полицию на ближайшую станцию — такие случаи, к сожалению есть. Если билет Вашего соседа был электронный, мы его можем отследить и приложить к заявлению в полицию. Лишний раз попрошу вызвать в таких случаях полицию безотлагательно (через начальника поезда в идеале, прибудут до ближайшей станции, уже налажено взаимодействие), так гораздо больше шансов быстро и эффективно все уладить", — прокомментировал под сообщением руководитель прессслужбы " Укрзалізниці" Александр Шевченко.

Напомним, что в СИЗО умер мужчина, напавший на Анастасию Луговую в поезде "Мариуполь-Киев". Инцидент произошел около 3:00 ночи. Человек, одетый только в трусы, пробрался в купе, где находилась женщина со спящим сыном и заблокировал двери. Далее он начал ее бить, прижав к кровати и держа за горло.

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