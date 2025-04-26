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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Стала известна причина масштабного сбоя в "Дії", "Новой почте" и банковских терминалах

Названа причина, почему возникли проблемы с украинскими сервисами.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Терминал

Терминал / © moneyhome.co.uk

Утром 26 апреля пользователи Украины столкнулись с техническими перебоями в работе приложения «Дія», сервисов «Новой почты» и банковских терминалов. Причиной поломок стали проблемы с электропитанием в дата-центре облачного провайдера De Novo, где размещены эти сервисы.

Об этом рассказал директор De Novo Дмитрий Бахмацкий в комментарии ЭП.

Как пояснил Бахмацкий, речь идет не о кибератаке. Неисправности возникли при плановых работах — при замене источников бесперебойного питания произошла аварийная остановка одного из главных автоматических выключателей, что привело к отключению части систем распределения энергии.

«Проблема возникла не из-за кибератаки. В ходе плановых работ в дата-центре De Novo исчезло электропитание. Возникла нештатная ситуация — один из магистральных автоматов аварийно временно прекратил подачу энергии на часть систем распределения питания, — сказал он.

Напомним, перебои начались около 8:00 утра субботы. В настоящее время электроснабжение в дата-центре восстановлено, специалисты продолжают работу над полным восстановлением всех сервисов.

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