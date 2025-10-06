ТСН в социальных сетях

Украина
3769
1 мин

Стала известна судьба "мобилизованного" кота на Киевщине

Владельцы «мобилизованного» кота наконец получили своего любимца обратно.

Ирина Лабьяк
Кот / Иллюстративное фото

Кот / Иллюстративное фото / © pexels.com

В Киевской области хозяевам вернули кота, которого накануне с улицы забрали мужчины в военной форме. После этого инцидента в соцсетях появились шутки о «мобилизации» кота и обвинения в адрес военных в похищении животного.

О возвращении четвероногого владельцам стало известно из сообщения в чате села.

«Котика вернули. Всем спасибо за теплые слова и поддержку, всем хорошего и спокойного вечера», — написала в закрытом чате села владелица животного.

Напомним, накануне в соцсетях появилось видео, где люди в военной форме якобы «мобилизуют» кота на Киевщине. По одной из версий, сотрудник военкомата якобы украл пушистика для своего ребенка. Областной ТЦК и СП резко отреагировал, опровергнув свою причастность. В ведомстве заявили, что военные на видео одеты в боевые рубашки, тогда как Уставом ТЦК такая форма не предусмотрена. Военкомат назвал распространение такого видео с привязкой к ним «вражеской пропагандой», направленной на дискредитацию военных, которые комплектуют армию.

