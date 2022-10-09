Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины: украинские военные заставляют врага отступать

В операционной зоне на южнобукском направлении ситуация остается сложной и динамичной в развитии.

Силы обороны на юге держат контроль над ситуацией и принуждают противника отступать.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Противник ведет оборонительные действия, пытается удерживать захваченные территории и не допускать развития украинских активностей.

Продолжает воздушную разведку, собирая данные о положении войск, местонахождении важных стратегических объектов, для корректировки огня на поражение.

Два таких беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10 сегодня были сбиты над Николаевщиной и Одесщиной.

Кроме того, активными были и дроны-камикадзе. 2 дрона-самоубийцы пытались атаковать Николаевский район, но были уничтожены силами противовоздушной обороны, а еще 5 «Shahed-136» атаковали Никополь, попав и разрушив частный дом, пирс, повредив еще несколько частных подворий, линии электропередач, спровоцировав возгорание тростника. Последствия ударов оперативно взяты под контроль, пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Тяжелой артиллерией рашисты ударили по промышленной зоне Марганецкого общества. Повреждено промышленное здание. Без человеческих утрат.

Вражеская авиация 4 раза атаковала позиции сил обороны, а наши авиаторы ответили 10 ударами по опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, по системам противовоздушной обороны врага на Бериславщине и в Баштанском районе Николаевщины.

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