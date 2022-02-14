Стала известна вероятная дата встречи Украины и России по поводу войск на границе

Стала известна вероятная дата встречи Украины и России по поводу войск на границе

Если Украина получит неудовлетворительную информацию, Кулеба инициирует проведение совместного заседания Постоянного совета и сотрудничества по безопасности.

Срочная встреча с Россией по поводу сосредоточенных войск вблизи украинской границы и на оккупированных территориях может состояться уже завтра, 15 февраля. Её инициировала украинская сторона вчера, 13 февраля.

Об этом на брифинге 14 февраля заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Не получив запрашиваемую информацию Дмитрий Кулеба вчера поручил направить официальные запросы о применении следующего элемента механизма Венского документа-проведение отдельной встречи ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения войск России. Такая встреча должна состояться в течение 48 часов, предположительно 15 февраля", — сообщил Николенко.

По его словам, если Украина получит неудовлетворительную информацию на встрече ОБСЕ, Кулеба инициирует проведение совместного заседания Постоянного совета и форума сотрудничества по безопасности.

"В пятницу, в случае получения неудовлетворительной информации во время встречи во вторник, Кулеба будет инициировать проведение в ОБСЕ совместного заседания Постоянного совета и форума сотрудничества по безопасности. Не только для обсуждения ситуации на границах Украины, но и возможной выработки рекомендаций и дальнейших шагов относительно России", — отметил Николенко.

Напомним, Украина обратилась в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму.

Россия на запрос украинского МИДа об обосновании военного присутствия на границах не ответила. Поэтому Украина решила созвать заседание ОБСЕ.

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