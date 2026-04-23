Стала мамой на день: на Сумщине будут судить врача из-за смерти 27-летней роженицы

В Сумской области после кесарева сечения умерла 27-летняя роженица, из-за чего будут судить ее врача.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года. В местный перинатальный центр обратилась 27-летняя женщина на 39 неделе беременности. На следующий день по медицинским показаниям ей провели кесарево сечение. Родился здоровый мальчик.

Во время операции врач не наложила швы должным образом и не обеспечила необходимый контроль за состоянием пациентки и остановкой кровотечения. У женщины развилась острая кровопотеря на фоне внутрибрюшного кровотечения. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, роженица умерла.

Экспертиза зафиксировала дефект при наложении швов, поэтому не исключена возможность, что смерти пациентки можно было избежать при своевременном установлении ей диагноза после родов и оказания квалифицированной медицинской помощи.

После получения заключения экспертов врачу сообщили о подозрении.

Пока мальчику уже исполнился 1 год и 5 месяцев, он проживает с отцом.

