Вернули собаку в приют через 7 лет: история Кудри из Днепра получила продолжение

Вернули собаку в приют через 7 лет: история Кудри из Днепра получила продолжение

Уже взрослой собаке волонтеры стали искать новых хозяев.

В Днепре произошла печальная история со счастливым концом с собакой Кудрей, которую несколько лет назад взяли из приюта в семью. Через 7 лет животное вернули, аргументировав тем, что оно постарело.

Об этом сообщают в союзе защиты животных "Верность".

"Кудрю у нас брали щенком, а потом вернули. Через 7 лет. Стала не нужна! А она такая нежная собака", — сообщили волонтеры.

Животному сразу стали искать новых хозяев. Ее история поразила многих, поэтому желающие забрать Кудрю нашлись. Животное почтенного возраста решила взять пара пенсионеров, поэтому Кудря уже уехала в новый дом.

Напомним, что американка Лая Слейтон получила ожоги 90% тела после того, как прыгнула в термальный источник в национальном парке Йеллоустоун, чтобы спасти собаку.

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