Стала свидетелем преступления: в Винницкой области мужчина безжалостно убил 20-летнюю девушку

Мужчина хотел ограбить дом, но вдруг что-то пошло не так.

В Винницкой области 24-летний мужчина решил обокрасть односельчан. Злоумышленник залез в дом, но вдруг вернулась хозяйка.

Обо всех подробностях сообщает Винницкая областная прокуратура.

"Через окно он проник внутрь дома пострадавшей. Начав обыскивать комнаты и возможные места хранения денег и ценностей, однако вор был замечен 20-летней девушкой, которая неожиданно для него вернулась в дом. Злоумышленник бросился на жертву и безжалостно убил ее. Мужчина замаскировал преступление как самоубийство и скрылся с места", — говорится в сообщении прокуратуры.

Однако преступник задержан.

Теперь ему грозит наказание — лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества в случае, предусмотренном пунктом 6 части второй этой статьи.

Напомним, в Винницкой области во время бытового конфликта 37-летняя женщина нанесла знакомому телесные повреждения, несовместимые с жизнью. За совершение особо тяжкого преступления женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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