Стали больше жениться, разводиться и менять имена: Минюст опубликовал статистику за год

Стали больше жениться, разводиться и менять имена: Минюст опубликовал статистику за год

Всего в 2021 году было зарегистрировано более 1,2 млн. актовых записей гражданского состояния.

В Министерстве юстиций Украины поделились статистикой за прошлый год. Согласно ей, в 2021 году органы Госрегистрации гражданского состояния страны зарегистрировали 273 772 рождения, 214 012 браков и 29 587 разводов.

Об этом идет речь на сайте Минюста.

Так, в течение 2021 года органами госрегистрации зарегистрировано 1 247 497 актовых записей гражданского состояния. Из них, в частности:

273 772 рождение;

15 861 изменение имени (фамилии, имени, отчества);

214012 браков;

29587 расторжений браков.

В прошлом году, по сравнению с показателями 2020 года, возросло количество составленных актовых записей о государственной регистрации:

браков (+46038);

смены имени (+3 433);

расторжение брака (+657).

Наибольшее количество регистраций осуществлено органами ДРАЦС Днепропетровской области – 107567 (9%) и города Киев – 105569 (8%).

Топ-5 регионов по количеству зарегистрированных рождений составляют:

город Киев – 29 768;

Днепропетровская область – 19 687;

Львовская область – 19 548;

Одесская область – 19 437;

Харьковская область – 15 581.

Топ-5 регионов по количеству зарегистрированных браков составляют:

город Киев – 25 301;

Днепропетровская область – 18 77;

Одесская область – 15 910;

Харьковская область – 15458;

Львовская область – 13706.

Топ-5 регионов по количеству зарегистрированных изменений имени:

город Киев – 1 788;

Днепропетровская область – 1 367;

Черновицкая область – 1069;

Харьковская область – 998;

Одесская область – 946.

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