Стали больше жениться, разводиться и менять имена: Минюст опубликовал статистику за год

Всего в 2021 году было зарегистрировано более 1,2 млн. актовых записей гражданского состояния.
В Министерстве юстиций Украины поделились статистикой за прошлый год. Согласно ей, в 2021 году органы Госрегистрации гражданского состояния страны зарегистрировали 273 772 рождения, 214 012 браков и 29 587 разводов.
Об этом идет речь на сайте Минюста.
Так, в течение 2021 года органами госрегистрации зарегистрировано 1 247 497 актовых записей гражданского состояния. Из них, в частности:
- 273 772 рождение;
- 15 861 изменение имени (фамилии, имени, отчества);
- 214012 браков;
- 29587 расторжений браков.
В прошлом году, по сравнению с показателями 2020 года, возросло количество составленных актовых записей о государственной регистрации:
- браков (+46038);
- смены имени (+3 433);
- расторжение брака (+657).
Наибольшее количество регистраций осуществлено органами ДРАЦС Днепропетровской области – 107567 (9%) и города Киев – 105569 (8%).
Топ-5 регионов по количеству зарегистрированных рождений составляют:
- город Киев – 29 768;
- Днепропетровская область – 19 687;
- Львовская область – 19 548;
- Одесская область – 19 437;
- Харьковская область – 15 581.
Топ-5 регионов по количеству зарегистрированных браков составляют:
- город Киев – 25 301;
- Днепропетровская область – 18 77;
- Одесская область – 15 910;
- Харьковская область – 15458;
- Львовская область – 13706.
Топ-5 регионов по количеству зарегистрированных изменений имени:
- город Киев – 1 788;
- Днепропетровская область – 1 367;
- Черновицкая область – 1069;
- Харьковская область – 998;
- Одесская область – 946.
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