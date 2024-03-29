Стали известны доходы Зеленского за 2023 год: есть интересная деталь

Доходы семьи Владимира Зеленского 2023 преимущественно состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2023 год.

Об этом сообщает сайт президента.

"Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи составляли 12 млн 423 тыс. 008 грн, в том числе доход от продажи ОВГЗ — 7 млн 455 тыс. 972 грн", — говорится в сообщении.

Доходы семьи Владимира Зеленского 2023 преимущественно состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В общей сложности эта сумма составила 4 млн 967 тыс. 036 грн.

“Увеличение доходов по сравнению с прошлым годом произошло в связи с возобновлением арендных платежей. Остаток денежных средств семьи главы государства к концу прошлого года уменьшился почти на 2 млн 800 тыс. грн. Других существенных изменений в 2023 году по активам, недвижимому имуществу, транспортным средствам и тому подобное не произошло”, — сообщает сайт президента.

Напомним, сегодня, 29 марта, президент Владимир Зеленский уволил Андрея Смирнова и Алексея Днепрова с должностей заместителей руководителя ОП.

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