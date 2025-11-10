Стали известны графики отключения света по регионам по состоянию на 10 ноября

В большинстве регионов Украины применяются почасовые графики отключения электроснабжения, пока потребление электроэнергии остается высоким.

Об этом сообщили в ДТЭК и облэнерго.

Очередь 1.1: Свет будет отсутствовать с 00:00 до 00:30, с 08:00 до 14:30 и с 18:00 до 21:30.

Очередь 1.2: Свет будет отсутствовать с 00:00 до 00:30, с 07:30 до 14:30 и с 18:00 до 22:00.

Очередь 2.1: Свет будет отсутствовать с 00:00 до 00:30, с 08:00 до 14:30 и с 18:00 до 21:30.

Очередь 2.2: Свет будет отсутствовать с 00:00 до 04:00, с 07:30 до 11:00, с 12:00 до 14:30 и с 18:00 до 21:30.

Очередь 3.1: Свет будет отсутствовать с 00:30 до 04:00, с 11:00 до 18:00 и с 21:30 до 24:00.

Очередь 3.2: Свет будет отсутствовать с 00:30 до 04:00, с 11:00 до 18:00 и с 21:30 до 24:00.

Очередь 4.1: Свет будет отсутствовать с 00:30 до 04:00, с 11:00 до 18:00 и с 21:30 до 24:00.

Очередь 4.2: Свет будет отсутствовать с 00:30 до 07:30, с 11:00 до 18:00 и с 21:30 до 24:00.

Очередь 5.1: Свет будет отсутствовать с 04:00 до 07:30 и с 14:30 до 21:30.

Очередь 5.2: Свет будет отсутствовать с 04:00 до 11:00 и с 14:30 до 19:00.

Очередь 6.1: Свет будет отсутствовать с 04:00 до 11:00 и с 14:30 до 19:00.