Стали известны графики отключения света по регионам по состоянию на 10 ноября
Из-за вражеских обстрелов есть очередные повреждения энергообъектов в отдельных областях.
В большинстве регионов Украины применяются почасовые графики отключения электроснабжения, пока потребление электроэнергии остается высоким.
Об этом сообщили в ДТЭК и облэнерго.
Днепропетровщина
Очередь 1.1: Свет будет отсутствовать с 00:00 до 00:30, с 08:00 до 14:30 и с 18:00 до 21:30.
Очередь 1.2: Свет будет отсутствовать с 00:00 до 00:30, с 07:30 до 14:30 и с 18:00 до 22:00.
Очередь 2.1: Свет будет отсутствовать с 00:00 до 00:30, с 08:00 до 14:30 и с 18:00 до 21:30.
Очередь 2.2: Свет будет отсутствовать с 00:00 до 04:00, с 07:30 до 11:00, с 12:00 до 14:30 и с 18:00 до 21:30.
Очередь 3.1: Свет будет отсутствовать с 00:30 до 04:00, с 11:00 до 18:00 и с 21:30 до 24:00.
Очередь 3.2: Свет будет отсутствовать с 00:30 до 04:00, с 11:00 до 18:00 и с 21:30 до 24:00.
Очередь 4.1: Свет будет отсутствовать с 00:30 до 04:00, с 11:00 до 18:00 и с 21:30 до 24:00.
Очередь 4.2: Свет будет отсутствовать с 00:30 до 07:30, с 11:00 до 18:00 и с 21:30 до 24:00.
Очередь 5.1: Свет будет отсутствовать с 04:00 до 07:30 и с 14:30 до 21:30.
Очередь 5.2: Свет будет отсутствовать с 04:00 до 11:00 и с 14:30 до 19:00.
Очередь 6.1: Свет будет отсутствовать с 04:00 до 11:00 и с 14:30 до 19:00.
Очередь 6.2: Свет будет отсутствовать с 00:00 до 00:30, с 04:00 до 11:00 и с 14:30 до 19:00.
Одесская область
Очередь 1.1: Свет будет отсутствовать с 00:00 до 05:30, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 24:00.
Очередь 1.2: Свет будет отсутствовать с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 24:00.
Очередь 2.1: Свет будет отсутствовать с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 24:00.
Очередь 2.2: Свет будет отсутствовать с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 24:00.
Очередь 3.1: Свет будет отсутствовать с 02:00 до 05:30, с 08:00 до 09:00 и с 12:30 до 19:00.
Очередь 3.2: Свет будет отсутствовать с 02:00 до 05:30 и с 12:30 до 19:00.
Очередь 4.1: Свет будет отсутствовать с 02:00 до 05:30, с 08:00 до 09:00 и с 12:30 до 19:30.
Очередь 4.2: Свет будет отсутствовать с 02:00 до 09:00 и с 12:30 до 19:00.
Очередь 5.1: Свет будет отсутствовать с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 19:30.
Очередь 5.2: Свет будет отсутствовать с 00:00 до 02:00, с 05:30 до 09:00, с 11:30 до 12:30 и с 16:00 до 22:00.
Очередь 6.1: Свет будет отсутствовать с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 19:30.
Очередь 6.2: Свет будет отсутствовать с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 19:30.
Хмельницкая область
Очередь 3.2 имеет самый длинный период отключения — 15 часов в сутки.
Очереди 5.1 также имеют отключения продолжительностью 15 часов в сутки.
Очередь 6.2 обесточивается на 14 часов в сутки.
Очереди 1.2, 2.1, 4.2, 6.1 обесточиваются на 13 часов в сутки.
Очереди 1.1 и 5.2 обесточиваются на 12 часов в сутки.
Очереди 2.2 и 4.1 обесточиваются на 11 часов в сутки.
Очередь 3.1 обесточивается на 10 часов в сутки.
