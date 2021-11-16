Стали известны причины смерти двоих женщин в Полтавской области

Тела женщин обнаружили в их доме.

В Полтавской области в частном доме обнаружили тела двоих женщин. Уже известны причины их смерти.

Об этом сообщает "Полтавская волна".

В селе Гильцы Лубенского района в одном из частных домов обнаружили тела двоих женщин 54 и 59 лет. Признаков насильственной смерти на умерших не было.

В ГУНП в Полтавской области сообщили причину гибели женщин.

"Тела погибших женщин не имели признаков насильственной смерти. Причиной смерти обеих гражданок стало отравление угарным газом", — сообщил спикер полиции области Юрий Сулаев.

Напомним, что в Черкасской области 45-летний житель села Стеблев был обнаружен повешенным. Мумифицированное тело было обнаружено в лесополосе в селе Шендеровка, Звенигородского района. Мужчину уже узнали. Это тот, кто подозревался в преступлении.

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