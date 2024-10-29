Стали известны сроки, за которые в Украине собираются мобилизовать еще 160 тыс. человек

В Украине готовится новая волна мобилизации.
Украина планирует пополнить свою армию еще на 160 000 военнослужащих в течение следующих трех месяцев.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на свои источники в силовых структурах.
"Планируется призвать более 160 тысяч человек", — заявил в парламенте секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко.
При этом источник издания сообщил AFP, что призыв будет продолжаться в течение трех месяцев.
Ранее сообщалось, что Украина готовится мобилизовать еще 200 000 военных до конца года.
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