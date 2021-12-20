Стали пессимистичнее: сколько украинцев ожидают, что 2022 год будет лучше предыдущего

Стали пессимистичнее: сколько украинцев ожидают, что 2022 год будет лучше предыдущего

Младшие опрошенные (до 40 лет) ожидают, что грядущий год скорее будет лучше, а старшие — думают, что ничего не изменится или будет хуже.

За год украинцы стали пессимистичнее. Так, лишь треть украинцев считают, что следующий год будет лучше текущего.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 14-16 декабря.

Так, согласно результатам этого опроса, только 31% украинцев считают, что грядущий 2022 год будет лучше предыдущего. Еще треть думают, что ничего не изменится, столько же считают, что следующий год будет хуже 2021 года.

Отмечается, что в прошлом году ожидания были более оптимистичны: тогда 52% ожидали, что 2021 год будет лучше 2020-го.

Исследование также показало, что 67% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 24% — в правильном, 9% – не определились.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: менее 2,2%. Сроки проведения: 14-16 декабря 2021

Напомним, ранее сообщалось, что подавляющее большинство украинцев выступают за продолжение интеграционного курса государства в ЕС и НАТО: 60,7% респондентов считают, что Украине следует стать членом ЕС (в прошлом году было 66,6%); 52,7% считают, что Украина должна стать членом НАТО (в прошлом году было 48,4%). Такие данные представил Центр "Новая Европа" в своем ежегодном социологическом исследовании "Дипломатия-2022".