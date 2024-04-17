Стали "психически больными", чтобы избежать мобилизации: в Украине разоблачили креативную схему уклонистов

Департамент внутренней безопасности (ДВБ) Национальной полиции Украины совместно со следователями областной полиции разоблачили и ликвидировали две схемы, позволявшие военнообязанным мужчинам незаконно избежать службы в армии и сбежать из страны. Преступные группировки действовали в Сумской и Тернопольской областях.

Об этом сообщает пресс-служба ДВБ.

В Сумах должностное лицо медучреждения и его сообщник делали ложные диагнозы для уклонистов. А предприниматель из Тернополя обещал договориться с военно-врачебной комиссией о непригодности к военной службе.

Справку о психической болезни желающие избежать службы в армии могли оформить за 3000 долларов у заведующего специализированной больницей в Сумской области. Он вместе с компаньоном торговал "белыми билетами". Правда, чтобы получить ложный диагноз, их клиентам приходилось становиться реальными пациентами психбольницы и проходить там номинальное лечение. Оперативники Сумского управления ДВБ полиции задержали пару дельцов с поличным после получения денег в обмен на поддельные документы.

Следователи Сумской полиции объявили им о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 1 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины в суде участникам может грозить до 9 лет лишения свободы.

А в Тернополе местный делец за 12 000 долларов способствовал мужчинам в получении документов о временной непригодности к военной службе. Он убеждал, что имеет связи и может договориться с членами военно-врачебной комиссии о необходимом диагнозе. Оперативники Тернопольского управления ДВБ задержали "бизнесмена" прямо во время передачи средств.

Следователи полиции Тернопольщины уже вручили подозрение фигуранту по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием). Теперь он может попасть за решетку на 8 лет. Процессуальное руководство осуществляет окружная прокуратура города Сумы и Тернопольская областная прокуратура. В Тернополе мероприятия по разоблачению проходили во взаимодействии с сотрудниками военной контрразведки СБУ.

Напомним, ранее издание Politico написало, что с начала полномасштабной войны из Украины могли уехать около 650 тыс. мужчин призывного возраста. Большинство из них незаконно пересекли границу.

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