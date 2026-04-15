"Сталинки" и "хрущевки" снесут?: что планируют в Раде со старым жильем

Тысячи советских домов в Украине находятся в аварийном состоянии, но их судьба до сих пор остается неопределенной. Народный депутат Елена Шуляк рассказала, какие изменения готовит предварительно принятый законопроект о реновации и готовы ли города к сносу «сталинок» и «хрущевок».

Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассказала телеканалу «Новини.LIVE».

Устаревший жилой фонд в Украине все больше превращается в серьезную проблему для крупных городов. Значительное количество домов, возведенных еще в советский период, уже не соответствует современным стандартам безопасности и комфорта. В то же время вопрос их модернизации годами оставался без должного внимания.

Шуляк отметила, что еще до начала полномасштабной войны страна приблизилась к законодательному урегулированию этой проблемы.

«У нас в крупных городах есть тысячи "хрущевок"… мы буквально перед войной подошли к тому, чтобы урегулировать это на уровне законодательства», — подчеркнула депутат.

По ее словам, соответствующий законопроект уже поддержан в первом чтении, однако он требует доработки. Ключевая идея документа — комплексный подход, который учитывает энергоэффективность, техническое состояние зданий и экономическую целесообразность их обновления.

Снос «хрущевок» в Украине — возможно ли это

Одним из самых сложных аспектов остается вопрос отселения жителей.

«Основной вопрос — кто будет принимать решение… что "хрущевка" будет расселена, а на ее месте будет новая», — пояснила Шуляк.

Для запуска процесса сноса необходимо согласие значительной части жителей. Однако даже при наличии большинства всегда находятся те, кто выступает против, что фактически блокирует реализацию проектов.

Реконструкция также непростая: она предполагает временное переселение жителей, что требует значительных финансовых и организационных ресурсов.

«Сегодня вопрос реконструкции не в приоритете… аварийных "хрущевок" много», — отметила депутат.

Из-за войны города вынуждены направлять бюджетные средства на более насущные потребности, поэтому масштабные программы реновации пока откладываются.

Реновация жилья в Украине — когда ожидать

Несмотря на все трудности, подготовительная работа уже ведется. Крупные города должны заранее разрабатывать соответствующие программы, чтобы быть готовыми к их реализации.

«Городам надо готовиться к таким программам реновации… когда будут благоприятные условия, они уже будут готовы к реализации», — подытожила Шуляк.

Напомним, в 2021 году Шуляк информировала, что Минрегион разработал законопроект для решения проблемы «хрущевок» путем их сноса или реконструкции. Действующий закон 2006 года не работает из-за требования 100% согласия жильцов на отселение и махинаций с пропиской родственников. Новый документ предлагает снизить порог согласия до 75% владельцев. Для реализации программы планировали привлекать инвесторов-застройщиков, создав для них выгодные бизнес-условия, без которых масштабное расселение устаревшего фонда будет невозможным.