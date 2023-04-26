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"Стальной фронт" передал бригаде «Лють» тактическое снаряжение на миллион гривен

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"Стальной фронт" передал бригаде «Лють» тактическое снаряжение на миллион гривен

Подразделение Национальной полиции Украины «Скиф» объединенной штурмовой бригады «Лють» получило сотни единиц тактической амуниции бренда M-TAC – балаклавы, тактические перчатки, рюкзаки, итоги, карематы, носки, панамы и плитоноски. Стоимость амуниции – 1 млн грн, передал ее бойцам киевский ЦУМ в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова «Стальной фронт».

Список необходимой амуниции сформировали сами бойцы, говорят в универмаге.

«Приближение победы – сверхважная задача для каждого из нас. И, учитывая пожелания военных, универмаг передал амуницию на нужды подразделения», – говорится в сообщении ЦУМа.

Аммуницию направят бойцам, выполняющим задачи на линии столкновения на Донецком на Запорожском направлениях, ведь там необходимо обеспечить наивысшую эффективность работы.

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«Качественные тактические рюкзаки на весь личный состав, перчатки, бронежилеты – это мобильность, скорость, удобство. Это все то, что нам нужно, чтобы лучше выполнять задачи на линии столкновения. А личный состав батальона выполняет задачи на Донецком, Авдеевском и Запорожском направлении, где горячие бои», — отметил командир батальона «Скиф» Главного управления Нацполиции в Запорожской области Николай Кульчицкий.

На днях бойцы на самых горячих направлениях также получили от «Стального фронта» очередную партию техники: 6 мощных дронов, 1 комплекс Starlink, 2 аккумулятора экофлоу, 3 радиостанции и 5 прицелов ночного видения. Также им привезли противогазы, ведь в последнее время российчкая армия обстреливает позиции наших военных химическим оружием.

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Напомним, «Стальной фронт» – это инициатива, объединяющая всю милитарную помощь бизнесов Рината Ахметова. С начала полномасштабного вторжения Ринат Ахметов передал на военные и гуманитарные нужды более 5 млрд грн.

Дата публикации
Просмотры
493
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