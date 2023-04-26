"Стальной фронт" передал бригаде «Лють» тактическое снаряжение на миллион гривен

Подразделение Национальной полиции Украины «Скиф» объединенной штурмовой бригады «Лють» получило сотни единиц тактической амуниции бренда M-TAC – балаклавы, тактические перчатки, рюкзаки, итоги, карематы, носки, панамы и плитоноски. Стоимость амуниции – 1 млн грн, передал ее бойцам киевский ЦУМ в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова «Стальной фронт».

Список необходимой амуниции сформировали сами бойцы, говорят в универмаге.

«Приближение победы – сверхважная задача для каждого из нас. И, учитывая пожелания военных, универмаг передал амуницию на нужды подразделения», – говорится в сообщении ЦУМа.

Аммуницию направят бойцам, выполняющим задачи на линии столкновения на Донецком на Запорожском направлениях, ведь там необходимо обеспечить наивысшую эффективность работы.

«Качественные тактические рюкзаки на весь личный состав, перчатки, бронежилеты – это мобильность, скорость, удобство. Это все то, что нам нужно, чтобы лучше выполнять задачи на линии столкновения. А личный состав батальона выполняет задачи на Донецком, Авдеевском и Запорожском направлении, где горячие бои», — отметил командир батальона «Скиф» Главного управления Нацполиции в Запорожской области Николай Кульчицкий.

На днях бойцы на самых горячих направлениях также получили от «Стального фронта» очередную партию техники: 6 мощных дронов, 1 комплекс Starlink, 2 аккумулятора экофлоу, 3 радиостанции и 5 прицелов ночного видения. Также им привезли противогазы, ведь в последнее время российчкая армия обстреливает позиции наших военных химическим оружием.

Напомним, «Стальной фронт» – это инициатива, объединяющая всю милитарную помощь бизнесов Рината Ахметова. С начала полномасштабного вторжения Ринат Ахметов передал на военные и гуманитарные нужды более 5 млрд грн.