"Стальной фронт" Рината Ахметова передал 33 автомобиля для НГУ на 25 миллионов гривен

Автомобили закупили по всей Европе – это преимущественно техника с высокой проходимостью, уже показавшая себя в боевых условиях. Среди переданного – модели Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok, VW Transporter и другие. Часть автомобилей оборудована дополнительными средствами защиты и усиленными ходовыми системами.

"Мы благодарны за помощь. Автомобили - это не только логистика. Это возможность спасать раненых, быстро перемещаться между позициями, поддерживать боевые действия в сложных условиях", - отметил представитель бригады.

Передача техники состоялась с учетом потребностей бригады: часть машин уже находится на боевых задачах, остальные проходят до оборудования.

"Для Метинвеста и Стального фронта это системная работа - мы регулярно обеспечиваем военных транспортом, средствами РЭБ, укрытиями, дроном-оборудованием. Эта партия авто - еще один шаг в этой стратегии поддержки", - прокомментировал глава офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.

"Стальной фронт" Рината Ахметова - это масштабная программа помощи украинским военным, которую реализуют компании SCM, в частности Метинвест. С начала полномасштабного вторжения в рамках инициативы Вооруженные силы и другие силовые структуры получили технику, бронирование, укрытие, медицинское оборудование, дроны, средства связи сотни миллионов гривен.