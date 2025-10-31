ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
42
Время на прочтение
1 мин

"Стальной хаб": Метинвест Ахметова передал военным первое в Украине подземное учебное заведение

В Украине реализован первый пример интеграции стального укрытия в структуру военного учебного заведения – подземный хаб. Он создан для обеспечения непрерывного образовательного процесса в условиях опасности.

"Стальной хаб": Метинвест Ахметова передал военным первое в Украине подземное учебное заведение

Его построили из стали Метинвеста, по концепции восстановления страны «Стальная мечта» и в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова. Инвестиции компании в создание хаба составляют 16 млн. грн.

Площадь подземного укрытия – почти 100 кв. м, оно состоит из готовых стальных модулей, изготовленных на заводе, что позволяет смонтировать сооружение всего за полтора месяца. Укрытие отвечает государственным строительным нормам и сочетает функции безопасного пространства и адаптированных мультифункциональных аудиторий для обучения. Военные могут находиться там во время воздушных тревог и продолжать занятия без перерывов.

Укрытие обеспечивает надежную защиту от обломков и дроновых атак, рассчитанное на комфортное обучение более 70 человек и временное пребывание до 150 человек. Внутри обустроены три учебных пространства, санузла, пять выходов, один из которых – запасной эвакуационный. Благодаря складной мебели помещение легко трансформируется под различные форматы занятий, от лекций до тренингов по тактической медицине.

Дата публикации
Количество просмотров
42
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie