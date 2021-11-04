Стало известно, будет ли "Укрзализныця" повышать цены на билеты в 2022 году

Стало известно, будет ли "Укрзализныця" повышать цены на билеты в 2022 году

Пассажиры могут сэкономить на стоимости билета, если купить его заранее.

В "Укрзализныце", комментируя вероятное повышение цен на пассажирские перевозки в 2022 году, заверили, что стоимость билетов не изменится.

Об этом сообщили в пресс-службе компании в комментарии УНИАН.

В компании говорят, что в настоящее время в планах нет повышения цен на пассажирские перевозки в следующем году.

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Как известно, весной "УЗ" начала плановую индексацию тарифов на пассажирские перевозки. Согласно чему, ежемесячно до конца года стоимость растет на 2%. Это было предусмотрено финансовым планом компании и согласовано с тремя министерствами и всеми железнодорожными профсоюзами. Такое решение позволит "Укрзализныце" инвестировать в сервис.

Компания предлагает пассажирам систему скидок. Так, можно сэкономить до 65% стоимости билета, планируя свое путешествие заранее.

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