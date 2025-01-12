Стало известно, будет ли зачислена служба в армии в льготный стаж для пенсий в 2025 году

В Украине люди, работающие на вредных производствах имеют право на досрочную пенсию при определенных условиях. Это касается, в частности, металлургов и шахтеров, если они набрали достаточное количество стажа. Согласно действующему законодательству работники, занятые на особо вредных и тяжелых работах, могут выйти на пенсию раньше установленного срока.

Об этом пишет NV.

Согласно Закону Украины о социальной и правовой защите военнослужащих, период военной службы во время особого периода, объявленного в соответствии с Законом Украины "Об обороне Украины", может засчитываться в стаж, дающий право на льготную пенсию. Это касается лиц, на момент призыва работавших в условиях, дающих право на пенсию на льготных условиях. Однако период военной службы не может превышать стаж работы, дающий право на такую пенсию.

Для подтверждения льготного стажа необходимо предоставить справку о льготном характере работы, которую выдает предприятие. Если предприятие находится в зоне боевых действий или временно оккупированной территории, данные можно подтвердить через реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Также, согласно нормам Закона Украины № 1058-IV, право на пенсию на льготных условиях имеют работники, работающие на подземных работах или в условиях, особенно вредных и тяжелых, по спискам, утвержденным Кабинетом Министров Украины. Для мужчин минимальный стаж для льготной пенсии составляет 25 лет, из которых 10 лет должно быть на указанных работах. Для женщин этот стаж составляет 20 лет, из которых не менее 7,5 лет должно быть на льготных работах.

В случае работы на менее вредных, но все же тяжелых условиях, льготный стаж для мужчин должен составлять не менее 30 лет, для женщин – 25 лет.

Напомним, в 2025 году в Украине максимальные пенсии не будут расти, минимальный размер пенсий и социальные выплаты будут неизменными до 2028 года. Индексирование пенсий не будет, но планируется реформирование пенсионной системы.

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