Стало известно, чем занимается экс-председатель СБУ Иван Баканов (фото)

Уволенный 19 июля 2022 года с должности главы СБУ Иван Баканов занимается адвокатской деятельностью.

Об этом стало известно из записи в Реестре адвокатов, размещенной на сайте Национальной ассоциации адвокатов.

Бывший глава Службы безопасности Украины получил свидетельство адвоката 27 июня 2023 в Совете адвокатов Полтавской области.

В комментарии "Главкому" Баканов уточнил, что полностью выполнил определенную процедуру: сдал экзамены, прошел полугодовую стажировку, принял присягу и получил удостоверение.

Иван Баканов получил свидетельство адвоката 27 июня 2023 в Совете адвокатов Полтавской области / Фото: Главред

Действующим законодательством предусмотрена сдача экзаменов для занятия адвокатской деятельностью по месту жительства или в другом месте на основании пользования помещением по договору аренды. В случае Ивана Баканова, место жительства которого зарегистрировано в Киеве, именно аренда помещения в Полтаве стала причиной того, что он сдавал экзамены в Совете адвокатов Полтавской области.

Как известно, 17 июля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом отстранил от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Через два дня народные депутаты проголосовали за его освобождение от должности.

В феврале 2023 года СБУ провела в отношении Баканова служебную проверку, но о ее результатах публично не сообщалось.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский в марте 2023 сообщил, что Иван Баканов находится по месту своего проживания в Украине.

Напомним, ранее экспредседатель СБУ Иван Баканов, комментируя свое увольнение с должности, заявил, что за три года не все удалось довести до конца. Причина этого – система, которая десятилетиями испытывала влияние сильного и коварного врага.

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