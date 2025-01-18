Стало известно, что необходимо для записи ребенка к врачу

Детям младше 14 лет необязательно иметь РНУКН для верификации в электронной системе здравоохранения.

Для записи ребенка к врачу необходимо иметь Свидетельство о рождении. Важно знать, что детям до 14 лет не нужно получать Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) для прохождения верификации в электронной системе здравоохранения.

Об этом сообщила пресс-служба НСЗУ.

"В очередной раз напоминаем врачам и пациентам: детям до 14 лет не нужно обязательно получать РНУКНП специально для прохождения верификации данных в Центральной базе данных Электронной системы здравоохранения с Государственным реестром физических лиц-налогоплательщиков. НСЗУ не выдвигает и не будет выдвигать такого требования", – говорится в сообщении.

Что подлежит верификации:

фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

серия и номер документа, удостоверяющего личность (например, Свидетельство о рождении, паспорте и т.п., для пациентов, отказавшихся от РНУКН).

"Пациент с отметкой "Неуспешная верификация" не будет лишен доступа к медицинским услугам", — говорится в сообщении.

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