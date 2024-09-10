Стало известно, что повлекло загрязнение Десны

Очистные сооружения завода в Теткино до инцидента были заполнены, а после аварии пустыми.

Загрязнение Десны произошло из-за выброса с сахарного завода в Курской области.

Об этом рассказал эксперт сети защиты национальных интересов "АНТС", эколог Олег Листопад в эфире КИЕВ24

По его словам, информация от Сумской областной военной администрации подтверждает, что причиной стало загрязнение с сахарного завода. Космические снимки показывают, что очистные сооружения завода в Теткино были заполнены до инцидента, а после аварии оказались пустыми.

Он также отметил, что известен объем загрязнения и скорость течения рек Сейм и Десна. Он предлагает обратиться в Национальную академию наук для расчета прогноза с помощью математических моделей. Это позволит предположить, когда загрязнение может добраться до Киева, имея соответствующие компьютерные ресурсы и методы.

Напомним, ранее глава Государственного агентства водных ресурсов Украины Михаил Янчук рассказал о действиях украинских органов власти по ликвидации загрязнения рек Сейм и Десна.

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