Стало известно, что в Донбассе в прифронтовых населенных пунктах остаются дети: когда их планируют эвакуировать

В прифронтовых населенных пунктах Донецкой области покидают 89 детей, их планируют эвакуировать в ближайшие недели.

Об этом в прямом эфире телемарафона "Единые новости" рассказал начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, пишет "Общественное".

По его данным, сегодня в прифронтовых районах области остаются 89 детей.

"Все службы упорно работают на самых горячих направлениях, это Краматорский и Бахмутский районы, населенные пункты, которые находятся вдоль линии фронта. С августа 2022 года в области действует обязательная эвакуация детей, в марте 2023 года правительство одобрило решение о принудительной эвакуации, работает над этим", — отметил Кириленко.

Как сообщил начальник ОВА, для того чтобы родители согласились выехать с детьми, проводятся очень сложные уговоры.

"Мы рассказываем родителям детей о возможных ужасающих последствиях пребывания под обстрелами, если родители отказываются эвакуироваться, идет предупреждение об административной и уголовной ответственности", — отметил он.

По информации Кириленко, по состоянию на 18 часов российские войска обстреляли Торецкую общину, снаряды попали на территорию населенных пунктов Нью-Йорк и Часов Яр, также на юге области обстреляли из РСЗО Волновахский район. Пострадавших в результате обстрелов нет.

Напомним, что кафиры усиленно наступают на Купянском направлении на Харьковщине, поэтому власти объявили обязательную эвакуацию.

Также на Харьковщине планируют объявить принудительную эвакуацию детей.