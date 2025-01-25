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Стало известно, что ждет студентов с сентября 2025 года

Стало известно, что ждет студентов с сентября 2025 года

Украина вводит европейский опыт военной подготовки в учебных заведениях. Коллаж ТСН.ua

Военная подготовка станет обязательной частью обучения в ЗВО.

В сентябре 2025 года в Украине будет введена обязательная базовая военная подготовка (БОВП) для студентов как часть реформы военного образования, утвержденной законом, подписанным Президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Основная информация о БОВП для студентов

В сентябре 2025 года в Украине стартует обязательная базовая общевойсковая подготовка (БЗИН) для студентов высших учебных заведений. Эта программа является частью реформирования военной подготовки и интегрируется в образовательный процесс. Ее цель – формирование базовых военных навыков у молодежи, повышение уровня национальной безопасности и готовности к защите государства.

Что включает программа

Программа состоит из двух компонентов:

  • Теоретический курс (90 часов): проводится в учебных заведениях.

  • Практический курс (210 часов): реализуется в учебных центрах Вооруженных Сил Украины.

Обучение охватывает тактику, медицинскую помощь, основы военной дисциплины, психологическую подготовку, международное гуманитарное право, а также навыки обращения со стрелковым оружием. Основной акцент делается на практике, в частности, тренировки с оружием, ориентировании на местности и обеспечении безопасности в боевых условиях.

Когда будет проводиться подготовка

  • Студенты бакалавриата с полным средним образованием будут проходить БЗИН на втором году обучения.

  • Студенты других образовательных уровней – на первом году.

Кто должен проходить

  • Теоретическую часть – все студенты.

  • Практическую часть – мужчины, пригодные по состоянию здоровья.

  • Женщины могут принимать участие в занятиях добровольно при условии, что они станут на военный учет.

Отказ мужчин от прохождения практической части может стать основанием для отчисления из учебного заведения.

После завершения программы студенты получают

  1. Сертификат и специальность.

  2. Освобождение от обязательной срочной службы.

  3. Возможность трудоустройства на государственной службе, органах местного самоуправления и прокуратуре.

Как организованное обучение

  • Теоретические занятия будут интегрированы как отдельная дисциплина.

  • Практика будет проводиться во время каникул, что позволяет избежать конфликта с основным обучением.

Кто будет проводить подготовку

Преподавателями будут опытные ветераны и военнослужащие, отвечающие требованиям по образованию, физической подготовке и знанию украинского языка.

  • Учеба предусматривает использование стандартного вооружения ВСУ: автоматов, пулеметов, гранатометов. В некоторых случаях студенты будут работать с военной техникой.

  • Перед началом практической части участники проходят медицинское освидетельствование. Непригодные по состоянию здоровья освобождаются от практики.

Заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник сообщил, что в случае неудачной сдачи экзамена или отказа от принятия присяги студент не сможет продолжить обучение.

Напомним, по мнению подполковника ВСУ, заместителя командира 3 ОШБр Максима Жорина, в Украине следует на государственном уровне ввести базовую общевойсковую подготовку, которая будет обязательной для всех граждан. Он отметил, что каждый раз после таких курсов находятся те, кто потом добровольно идет служить в армию.

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