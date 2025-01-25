Стало известно, что ждет студентов с сентября 2025 года

Военная подготовка станет обязательной частью обучения в ЗВО.
В сентябре 2025 года в Украине будет введена обязательная базовая военная подготовка (БОВП) для студентов как часть реформы военного образования, утвержденной законом, подписанным Президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Основная информация о БОВП для студентов
В сентябре 2025 года в Украине стартует обязательная базовая общевойсковая подготовка (БЗИН) для студентов высших учебных заведений. Эта программа является частью реформирования военной подготовки и интегрируется в образовательный процесс. Ее цель – формирование базовых военных навыков у молодежи, повышение уровня национальной безопасности и готовности к защите государства.
Что включает программа
Программа состоит из двух компонентов:
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Теоретический курс (90 часов): проводится в учебных заведениях.
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Практический курс (210 часов): реализуется в учебных центрах Вооруженных Сил Украины.
Обучение охватывает тактику, медицинскую помощь, основы военной дисциплины, психологическую подготовку, международное гуманитарное право, а также навыки обращения со стрелковым оружием. Основной акцент делается на практике, в частности, тренировки с оружием, ориентировании на местности и обеспечении безопасности в боевых условиях.
Когда будет проводиться подготовка
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Студенты бакалавриата с полным средним образованием будут проходить БЗИН на втором году обучения.
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Студенты других образовательных уровней – на первом году.
Кто должен проходить
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Теоретическую часть – все студенты.
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Практическую часть – мужчины, пригодные по состоянию здоровья.
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Женщины могут принимать участие в занятиях добровольно при условии, что они станут на военный учет.
Отказ мужчин от прохождения практической части может стать основанием для отчисления из учебного заведения.
После завершения программы студенты получают
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Сертификат и специальность.
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Освобождение от обязательной срочной службы.
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Возможность трудоустройства на государственной службе, органах местного самоуправления и прокуратуре.
Как организованное обучение
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Теоретические занятия будут интегрированы как отдельная дисциплина.
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Практика будет проводиться во время каникул, что позволяет избежать конфликта с основным обучением.
Кто будет проводить подготовку
Преподавателями будут опытные ветераны и военнослужащие, отвечающие требованиям по образованию, физической подготовке и знанию украинского языка.
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Учеба предусматривает использование стандартного вооружения ВСУ: автоматов, пулеметов, гранатометов. В некоторых случаях студенты будут работать с военной техникой.
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Перед началом практической части участники проходят медицинское освидетельствование. Непригодные по состоянию здоровья освобождаются от практики.
Заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник сообщил, что в случае неудачной сдачи экзамена или отказа от принятия присяги студент не сможет продолжить обучение.
Напомним, по мнению подполковника ВСУ, заместителя командира 3 ОШБр Максима Жорина, в Украине следует на государственном уровне ввести базовую общевойсковую подготовку, которая будет обязательной для всех граждан. Он отметил, что каждый раз после таких курсов находятся те, кто потом добровольно идет служить в армию.
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