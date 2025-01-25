Стало известно, что ждет студентов с сентября 2025 года

В сентябре 2025 года в Украине будет введена обязательная базовая военная подготовка (БОВП) для студентов как часть реформы военного образования, утвержденной законом, подписанным Президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Основная информация о БОВП для студентов

В сентябре 2025 года в Украине стартует обязательная базовая общевойсковая подготовка (БЗИН) для студентов высших учебных заведений. Эта программа является частью реформирования военной подготовки и интегрируется в образовательный процесс. Ее цель – формирование базовых военных навыков у молодежи, повышение уровня национальной безопасности и готовности к защите государства.

Что включает программа

Программа состоит из двух компонентов:

Теоретический курс (90 часов): проводится в учебных заведениях.

Практический курс (210 часов): реализуется в учебных центрах Вооруженных Сил Украины.

Обучение охватывает тактику, медицинскую помощь, основы военной дисциплины, психологическую подготовку, международное гуманитарное право, а также навыки обращения со стрелковым оружием. Основной акцент делается на практике, в частности, тренировки с оружием, ориентировании на местности и обеспечении безопасности в боевых условиях.

Когда будет проводиться подготовка

Студенты бакалавриата с полным средним образованием будут проходить БЗИН на втором году обучения.

Студенты других образовательных уровней – на первом году.

Кто должен проходить

Теоретическую часть – все студенты.

Практическую часть – мужчины, пригодные по состоянию здоровья.

Женщины могут принимать участие в занятиях добровольно при условии, что они станут на военный учет.

Отказ мужчин от прохождения практической части может стать основанием для отчисления из учебного заведения.

После завершения программы студенты получают

Сертификат и специальность. Освобождение от обязательной срочной службы. Возможность трудоустройства на государственной службе, органах местного самоуправления и прокуратуре.

Как организованное обучение

Теоретические занятия будут интегрированы как отдельная дисциплина.

Практика будет проводиться во время каникул, что позволяет избежать конфликта с основным обучением.

Кто будет проводить подготовку

Преподавателями будут опытные ветераны и военнослужащие, отвечающие требованиям по образованию, физической подготовке и знанию украинского языка.

Учеба предусматривает использование стандартного вооружения ВСУ: автоматов, пулеметов, гранатометов. В некоторых случаях студенты будут работать с военной техникой.

Перед началом практической части участники проходят медицинское освидетельствование. Непригодные по состоянию здоровья освобождаются от практики.

Заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник сообщил, что в случае неудачной сдачи экзамена или отказа от принятия присяги студент не сможет продолжить обучение.

Напомним, по мнению подполковника ВСУ, заместителя командира 3 ОШБр Максима Жорина, в Украине следует на государственном уровне ввести базовую общевойсковую подготовку, которая будет обязательной для всех граждан. Он отметил, что каждый раз после таких курсов находятся те, кто потом добровольно идет служить в армию.

Читайте также: