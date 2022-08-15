Стало известно, где и когда состоится прощание с Русланой Пысанкой в Украине

Муж актрисы и ведущей Русланы Пысанки, которая умерла 19 июля, Игорь Исаков сообщил, где состоится прощание с ней в Украине.

Прощание со звездой состоится 21 августа в 9 утра в Киеве в Спасо-Преображенском соборе по адресу ул. Маршала Конева, 3-а.

Об этом Исаков сообщил на своей странице в Facebook. Также он сообщил, что в этот день состоится прощание и с мамой Русланы, Диной Васильевной. Женщина умерла в июне также в результате рака.

"Прощание и отпевание нашей Руси а также ее мамы, Дины Васильевны, состоятся в храме, который очень нравился Руслане. 9:00 – начало Божественной литургии, около 11:00 – чин похорона", – сообщил он.

Здравствуйте. Хочу сообщить, что прощание и отпевание нашей Руси, а также ее мамы, Дины Васильевны, состоятся в... Опубликовано Ihor IsakovПонедельник, 15 августа 2022 г.

Заметим, в Германии у Русланы Пысанки диагностировали рак. Врачи уже ничего не могли сделать, ведь болезнь была запущена и прогрессировала. Пысанка ушла из жизни 19 июля. Звезде было 56 лет.

2 августа с Писанкой простились в городе Кайзерслаутерн, Германия. Как известно, именно в Германии звезда провела последние дни.

Актрису похоронят в Киеве на Байковом кладбище.

Напомним, на днях муж Русланы Пысанки вернулся в Украину. В соцсети Игорь опубликовал фотографию, на которой изображен в комнате, а на руках держит их с Русланой домашнего питомца.

Читайте также: