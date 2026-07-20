Стало известно, где могут встретиться Зеленский и Путин: первые подробности и условия

Встреча Зеленского и Путина / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Святого Престола во главе с секретарем по делам отношений с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Переговоры состоялись в момент очередного массированного российского обстрела Украины.

В ходе встречи Зеленский и Галлахер обсудили возможность встречи с Путиным в Ватикане. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Будет ли встреча Путина и Зеленского в Ватикане

В ходе встречи глава государства выразил благодарность Ватикану и лично Папе Римскому Льву XIV за солидарность и последовательную молитву за украинский народ.

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Стороны обсудили возможность организации встреч на уровне лидеров Путина и Зеленского для достижения мира, а также роль духовенства в поддержке военных и гражданских. Отдельной темой переговоров стал евроинтеграционный курс Украины.

«Делегация Святого Престола была в Киеве как раз во время массированного российского удара по нашим людям. Россия не хочет прекращать эти атаки, но именно поэтому так важно продолжать работу ради мира. И один из форматов, который мог бы этому способствовать — встреча на уровне лидеров. Спасибо Ватикану за готовность ее принять и в дальнейшем прилагать усилия, чтобы такая встреча могла состояться», — написал Зеленский.

Кроме того, стороны обсудили деятельность церкви в Украине.

Встреча Путина и Зеленского: последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает идею проведение встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина в Москве.

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Во время пресс-конференции с Зеленским на саммите НАТО в Анкаре 8 июля американский лидер отметил, что поставил себя на место украинского коллеги и считает такую поездку неправильным решением.

В ответ на непосредственный вопрос Трампа о возможности визита в столицу РФ Зеленский подчеркнул сложности и риски этого шага. Он отметил, что подобные перелеты были бы опасны, ведь там летают украинские дроны.

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