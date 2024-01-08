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Стало известно, где находятся российские бомбардировщики – мониторинговые каналы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Стало известно, где находятся российские бомбардировщики – мониторинговые каналы

Вражеские самолеты могут атаковать Украину

Украинцев ждет очередная тревожная ночь и утро.

Российские бомбардировщики находятся в Мурманской области и двигаются в южном направлении.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Ориентировочное время подлета к пусковым:

  • 4:00 – 5:00 (район Энгельса);
  • 5:00 – 6:00 (акватория Каспийского моря).

"Заранее зарядите устройства, соберите тревожный чемодан и в случае объявления воздушной тревоги соблюдайте все правила безопасности", — призывают мониторинговые каналы.

Напомним, что ранее сообщалось, что мониторинговые каналы зафиксировали взлет вражеских Ту-95.

Если объявят воздушную тревогу, немедленно направляйтесь к укрытиям. Позаботьтесь о безопасности своих родных.

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Дата публикации
Просмотры
743
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