Стало известно, где находятся российские бомбардировщики – мониторинговые каналы

Украинцев ждет очередная тревожная ночь и утро.
Российские бомбардировщики находятся в Мурманской области и двигаются в южном направлении.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Ориентировочное время подлета к пусковым:
- 4:00 – 5:00 (район Энгельса);
- 5:00 – 6:00 (акватория Каспийского моря).
"Заранее зарядите устройства, соберите тревожный чемодан и в случае объявления воздушной тревоги соблюдайте все правила безопасности", — призывают мониторинговые каналы.
Напомним, что ранее сообщалось, что мониторинговые каналы зафиксировали взлет вражеских Ту-95.
Если объявят воздушную тревогу, немедленно направляйтесь к укрытиям. Позаботьтесь о безопасности своих родных.
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