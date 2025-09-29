Стало известно, где оказался герой мема "Я в Польше"

Блогер Валентин Войтун / © Instagram

Реклама

21-летний блогер Валентин Войтун — герой мема «Я в Польше» — не останавливает свои путешествия по Европе и накануне посетил Испанию.

Об этом свидетельствует информация на Instagram-странице блогера.

Войтун уже успел побывать на море и поделился фотографиями и видео из Малаги. В то же время парень говорит, что устал путешествовать.

Реклама

«Я извиняюсь, но я устал путешествовать. Мне это нравится: вот эти пальмы, вот это все. Оно все красивое, я не спорю. Но я устал уже путешествовать», — признался Валентин в своих Instagram Stories.

Утром он сообщил, что переезжает в другой отель, более близкий к морю. По словам блогера, предыдущий оказался слишком дорогим — одна ночь стоила 100 евро.

Дата публикации 14:22, 29.09.25 Количество просмотров 8 Герой мема «Я в Польше» оказался в Испании и снял видео

Заметим, ранее в разговоре с «Радио Свобода» Валентин рассказывал, что выехал за границу с целью заработка. Парень планирует приобрести жилье или открыть собственное заведение и вернется в Украину, когда у него будет необходимая сумма — около 30-40 тыс. евро.

Как Валентин Войтун стал известным?

Валентин стал известен после выезда за границу, воспользовавшись разрешением украинского правительства на выезд из Украины мужчин в возрасте 18-22 года. Именно тогда блогер записал на границе легендарное видео «Я в Польше», которое набрало более 10 млн просмотров в TikTok и принесло ему популярность. С тех пор парень посетил Германию, Чехию, а недавно — Париж. Также он ненадолго приезжал в Украину.

Реклама

К слову, в течение трех недель, с 28 августа по 19 сентября, Пограничная служба Польши провела почти 53 тыс. проверок украинских мужчин в возрасте 18-22 года. Так, 40 тыс. проверок пришлось на въезд в Польшу, и более 13 тыс. — на выезд. Пограничная служба отметила, что эти цифры отражают количество проверок, а не количество лиц, которые пересекли границу. Служба не уточнила количество отказов в пересечении.